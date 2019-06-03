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Bayram tatili trafiği havadan denetlendi

Adana'da Vali Mahmut Demirtaş'ın da katıldığı trafik uygulamasında 32 araç sürücüsüne ceza kesildi, 6 araç trafikten men edildi.

Eren Bozkurt   | 03.06.2019
Bayram tatili trafiği havadan denetlendi

Adana

Adana'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar havadan denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince il genelinde trafik akışının daha güvenli sağlanması için denetimlerini sıklaştırdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu ve Adana-Kayseri kara yolunda helikopter ve drone ile havadan denetim yapıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bulunduğu helikopterdeki trafik ekipleri, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme gibi kuralları ihlal eden sürücüleri telsizden uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Uygulama noktasında durdurulan 32 araç sürücüsüne 10 bin 887 lira ceza kesildi, eksiklikleri tespit edilen 6 araç trafikten men edildi.

Vali Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşları sevdiklerine daha güvenli ulaştırabilmek için kentte trafik denetimi yaptıklarını söyledi.

Sürücülere trafik kazalarıyla ilgili uyarılarda bulunduklarını belirten Demirtaş, denetimlerin bayram tatili sonuna kadar devam edeceğini aktardı.


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