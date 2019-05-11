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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: YSK'nin kararlarına saygı duymak hukuk devletinin olmazsa olmazıdır

Adalet Bakanı Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." dedi.

Kerem Kocalar   | 11.05.2019
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: YSK'nin kararlarına saygı duymak hukuk devletinin olmazsa olmazıdır

Gaziantep

Adalet BakanıAbdulhamit Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." dedi.

Gül, "Eleştirileri, YSK'nin saygın üyelerini hedef gösterip isimlerini, soyisimlerini söyleyerek itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir." diye konuştu.

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