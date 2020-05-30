Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
logo
Türkiye

70 yaşındaki 'tırnakçı' güvenlik kamerasında

Başkentte 70 yaşındaki şüphelinin "tırnakçılık" adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aykut Karadağ   | 30.05.2020
70 yaşındaki 'tırnakçı' güvenlik kamerasında

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Pursaklar ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi "tırnakçılık" adı verilen yöntemle gerçekleştirilen yankesicilik olaylarının failini belirlemek yürüttüğü çalışmada, olayların failinin C.Ö. (70) olduğunu tespit etti. 

Yankesicilik anları güvenlik kameralarına yansıdı

Şüpheli C.Ö'nün, fitre verme bahanesiyle yakınlık kurduğu mağdurlarından "tırnakçılık" adı verilen yöntemle para çaldığı kaydedildi.

Tanınmamak için şapka ve koronavirüs salgınından korunuyormuş gibi maske takan şüphelinin yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

- Sokağa çıkma yasağını ihlalden de ceza kesildi

65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağını da ihlal eden C.Ö'ye para cezası kesildi ve ev hapsi kararı verildi.

Polis, C.Ö'nün ilk suçunu 17 yaşında işlediğini, o günden beri "tırnakçılık" adı verilen yöntemle hırsızlık yaptığını da kayıtlardan belirledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
Kuşadası'nda manzarasıyla büyüleyen milli parkta 'sosyal mesafeli' denize girilecek
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 734'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütünden Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardımlara övgü

Benzer haberler

70 yaşındaki 'tırnakçı' güvenlik kamerasında

70 yaşındaki 'tırnakçı' güvenlik kamerasında

Hukukçulardan maskeyle işlenen suçlar için uyarı

'Evlilik ve ticaret' vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılık yapan kadın yakalandı

'Cips hırsızı kargalar' kameraya yakalandı

'Cips hırsızı kargalar' kameraya yakalandı