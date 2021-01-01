2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Ankara
Sakarya'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarıyla Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde sakinlik hakim oldu.
Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ile mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Kocaeli
Kocaeli'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kentin işlek yerlerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı. Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında olan az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.
Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.
Öte yandan, kentte sabah saatlerinde çiseleyen yağmurun ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.
Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.
Öte yandan belediye ekipleri de park ve bahçelerde temizlik çalışması yaptı.
Karabük
Karabük'te yılın ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.
Kentin farklı bölgelerinde denetim yapan polis ve jandarma ekipleri ise tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
Bolu
Bolu'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Yılın ilk gününde kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.
Cadde ve sokaklarda, istisna kapsamında olan az sayıda kişinin olduğu görüldü.
Düzce
Düzce'de üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlek cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.
Kentte yaşayanların kısıtlamaya uyduğu, kısıtlamadan muaf olan işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.
Polis ekipleri denetimlerini devam ettirerek yayaların ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
Zonguldak
Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamaya ilk anlardan itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.
İnsanların zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.
Muğla
Muğla'nın Marmaris, Bordum ve Fethiye, Datça, Ula gibi turizm merkezlerinde, sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.
Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.
Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile sahil bandındaki yürüyüş yollarında sakinlik hakim oldu. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddelerinin de tedbirlere uyulduğu için boş olduğu görüldü.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.