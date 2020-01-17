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Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.01.2020
Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

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