Kurum'dan 'ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik' açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için ÇED Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik." dedi.
Çorum
Çeşitli programlara katılmak üzere Çorum'a gelen Murat Kurum, kentteki bir otelde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve 13 ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirdi.
Toplantının ardından Sağlıklaştırma Projesi'nin uygulanacağı tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda incelemelerde bulunan Kurum, valilik ve belediyeyi ziyaret etti.
ÇED Yönetmenliği'nde değişiklik
Bakan Kurum, valilikte yaptığı konuşmada, valilik ve belediyelerle kentte yürütecekleri çalışma ve projeleri anlattı.
Bir gazetecinin Gümüşhane'deki Dipsiz Göl ile ilgili sorusu üzerine Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili 4 maddelik eylem planı hazırladıklarını ve Bakanlık olarak süreci birebir takip ettiklerini söyledi.
Olayı yerinde görmek amacıyla ilgilileri bölgeye gönderdiklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:
"Hemen akabinde 4 maddelik eylem planımızı hayata geçirmek suretiyle gölümüzü o eski haline getirecek, o eski doğal güzelliği korunacak şekliyle, içindeki o mikroorganizmalar kullanılarak, yine gölümüze doğal yollardan su takviyesi yaparak, inşallah Dipsiz Gölü'müzü eski fotoğraflarda gördüğümüz doğal haline getirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede hem Valiliğimiz hem Bakanlığımız gerekli tüm çalışmaları yaparak o 4 maddelik eylem planını gerçekleştirecek.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatları vardır. Biz ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmaması için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinde olursa olsun, define kazası yapacak firmalar, kişiler Bakanlığımızdan ÇED raporu almak zorundalar. ÇED raporunu almalarını müteakip ancak böyle bir kazıyı yapabilirler ki doğal bir güzelliğe zarar vermesi söz konusu olursa böyle bir ÇED raporunu da alma ihtimalleri yok."
'İftirada sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız'
Bakan Kurum, bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı.
Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada çok farklı gelişmelere şahit olduklarını söyledi.
Kurum, devletin, milletin bu kutlu mücadeleyi verirken, ülkenin yaşama geleneğine asla uygun olmayan görüntülerle de karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Milletin meclisinde grup başkanvekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye, bize 20 yıl öncesini hatırlatan 'bu kadına haddini bildirin' sözüne şahit oluyoruz. Bu sözle aslında CHP'nin zihninde yer alan kodlar açığa çıkmış ve 20 yıl geçmiş olsa dahi bu köhne zihniyetin değişmediğini görmüş olduk." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li bir siyasetçiyle gizli gizli görüşmekle suçlandığını anlatan Kurum, şunları kaydetti:
"Biz hiçbir zaman kapalı kapılar ardında gizli gündemleri olan arka oda partisi olmadık. Kimse, parti içi hesaplaşmasına, ne AK Parti'yi ne de Cumhurbaşkanımızı alet edemez. Zaten Cumhurbaşkanımız CHP'nin bu buluşma iddialarına en net cevabı verdi. Peki, CHP'den bir ses çıktı mı, tabi ki hayır. Çünkü onlarda usul budur. Ortaya bir iddia at, devamında sana sorulan sorulara cevap verme. Manipülasyonda, spekülasyonda, iftirada yine sınır tanımayan bir CHP'yle karşı karşıyayız. Kafalarını bu tür ucuz hesaplarla meşgul edeceklerine keşke ülkemize, milletimize hizmet için yorsalar. Biz hiçbir zaman bu tip yalanlarla yol yürümedik. Biz milletimizle, millete hizmetle, projelerimizle yol yürüdük. Bizim tek bir amacımız var, o da milletimize hizmet etmektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.