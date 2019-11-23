Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop, mesajında "Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden fedakar tutumları sebebiyle tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Alper Atalay   | 23.11.2019
TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletlerin olmazsa olmaz yapı taşları arasında adalet, sağlık ve eğitimin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Şentop, eğitimin, diğer bütün alan ile disiplinlerdeki insanların da yetişme sürecindeki etkileri ve rolü sebebiyle tartışmasız bir noktada konumlandığını ve bir adım öne çıktığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her halükarda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle yakından ilgilidir. Eğitim ordumuzun her neferinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine ilişkin etkileyici ve şekillendirici rolü açıktır ve tartışılmaz değerdedir.

Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikametine etki eden, çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakar tutumları sebebiyle tebrik eder, bu aziz vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle andığımı ifade etmek isterim. Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun değerli öğretmenlerim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Öğretmenler Günü mesajı

'Milli birlik ve kardeşliğimizin taşıyıcı sütunları öğretmenlerimizdir'

Şentop: Bizi tehdit edenlerin güvendikleri dağlara kar yağdıracak güçteyiz

Yazdığı projelerle minikleri geleceğe hazırlıyor

Yazdığı projelerle minikleri geleceğe hazırlıyor
Necmettin Öğretmenin ailesi her 24 Kasım'da gömleğiyle avunuyor

Necmettin Öğretmenin ailesi her 24 Kasım'da gömleğiyle avunuyor
Gözlerini kaybettiği yıllarda eğitim gördüğü okulda öğrencilerinin yoluna ışık tutuyor

Gözlerini kaybettiği yıllarda eğitim gördüğü okulda öğrencilerinin yoluna ışık tutuyor