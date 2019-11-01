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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul Boğazı'nı imara açma durumu söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir." dedi.

Nurettin Coşkun   | 01.11.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul Boğazı'nı imara açma durumu söz konusu değil

İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisine ilişkin, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir." dedi.

Belediyelerde üst düzey atamalar konusunda Kurum, "Böyle bir tasarı söz konusu değil. Bize gelmiş böyle bir talep de yok, böyle bir tasarı da yok. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok." ifadesini kullandı.

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