Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi ile ilgili olarak, "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor." dedi.
Istanbul
Bakan Murat Kurum, "Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar." şeklinde konuştu.
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