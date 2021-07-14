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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi ile ilgili olarak, "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor." dedi.

Elif Küçük   | 14.07.2021
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor

Istanbul

Bakan Murat Kurum, "Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar." şeklinde konuştu.

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