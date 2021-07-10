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Bakan Kurum: Marmara'da balıklar görünmeye başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde suyun berraklaşmasıyla balıkların görünmeye başladığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.07.2021
Bakan Kurum: Marmara'da balıklar görünmeye başladı

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.

"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.

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