Bakan Kurum: Marmara'da balıklar görünmeye başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde suyun berraklaşmasıyla balıkların görünmeye başladığını bildirdi.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi kıyılarında müsilajın etkisini yitirmesiyle suyun berraklaştığını gösteren bir video paylaştı.
Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı... 💙 🐟 🎣— Murat KURUM (@murat_kurum) July 10, 2021
Martılar da simit parçaları için beklemede 😉#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/a3fWvnU0wy
"Marmara Hepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kurum, "Su berraklaştıkça balıklarımız görünmeye başladı. Martılar da simit parçaları için beklemede." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.