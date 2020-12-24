Euro
9.37
Dolar
7.67
BIST 100
1,421.48
Altın
1,879.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne katılıyor. İçişleri Bakanı Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katılıyor.
logo
Türk Ekonomisinin Asırlık Çınarları

Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

Kemal Karadağ   | 24.12.2020
Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Ankara

Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tarife, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen Yılmaz: Bıçakla beni biçiyorlarmış gibi ağır bir süreç yaşadım
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 79 milyon 57 bini geçti
Brezilya Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi
Brezilyalı yetkililer CoronaVac aşısının etkili olduğunu açıkladı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 79 milyonu geçti

Benzer haberler

Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Tanıklık ücret tarifesi belli oldu

Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesi kapsamından çıkarıldı