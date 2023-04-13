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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi

Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması sona erdi.

Cem Ali Kuş  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
TEKNOFEST Robotaksi yarışması sona erdi Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu - AA

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'ndeki pistte düzenlenen yarışmada 31 takım mücadele etti.

"Hazır Araç" kategorisindeki 8 araç piste çıkarken, "Özgün Araç" kategorisinde 23 takım birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışlarının elemelerinde finale kalan takımlar, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul'da final yarışlarına katılacak.

Değerlendirmelerin ardından Özgün Araç kategorisinde birinci olan takıma 130 bin, ikinciye 110 bin, üçüncüye 90 bin lira, Hazır Araç kategorisinde ise birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye 60 bin lira para ödülü verilecek.

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