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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de düzenlenecek.

Uğur Aslanhan   | 18.11.2022
TEKNOFEST 2023'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenecek Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

TEKNOFEST açıklamasında göre, etkinlik, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen, bu vizyonun bir parçası olmak isteyen tüm teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'te teknoloji yarışmalarında başarılı çalışmalara imza atan gençlere 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'yi aşkın malzeme desteği verecek.

TEKNOFEST'te gelecek yıl 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. Başvurular, 20 Kasım'a kadar www.teknofest.org sitesi üzerinden yapılabilecek.

Gençlere farklı imkanlar sunuluyor

Uzay ve havacılıktan sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevreden tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış gençlerin ilgiyle takip ettiği teknoloji yarışmalarına yoğun ilgi beklenirken, 2023'te "Psikolojide Teknolojik Uygulamalar" alanındaki yarışma ilk defa düzenleniyor.

Bu yıl yine ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunulabilecek.

İlkokul seviyesi için 8, ortaokul 9, lise 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisi yer alıyor.

TEKNOFEST'te teknoloji yarışmaları kapsamında katılımcılara para ödülünün yanı sıra; firmaları tanıma fırsatı, teknik gezilerde mesleki bilgi edinme şansı, uzmanlarla görüşme, network kazanımı, motivasyon ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler sağlanıyor.

Yarışmaya hazırlık için malzeme, TEKNOFEST'e ulaşım ve konaklama desteği, yarışmacılara eğitim kampı programı, Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj ve uluslararası yarışmalara yönlendirme gibi kariyer odaklı imkanların sağlandığı ve gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığı TEKNOFEST, bir yarışmadan çok daha fazlasını sunuyor.

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