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Teknoloji, TEKNOFEST

STM, çocuklara özel etkinliklerle TEKNOFEST KARADENİZ'de

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), TEKNOFEST KARADENİZ'deki standında çocuklara özel etkinlikler düzenliyor.

Tolga Yanık, Furkan Gençoğlu   | 01.09.2022
STM, çocuklara özel etkinliklerle TEKNOFEST KARADENİZ'de

Samsun

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST KARADENİZ'deki STM standında çocuklara yönelik birçok etkinlik yer alıyor. STM standında çocuklar, hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve insansız hava araçlarını kağıda dökerek yeteneklerini sergiliyor. Buna ek olarak çocuklara, Türkiye'nin ilk döner kanatlı mini vurucu insansız hava aracı KARGU ve Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM'in 3 boyutlu maketleri verilerek becerileri doğrultusunda tamamlamaları isteniyor.

STM ayrıca, milli mühendislik ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Türkiye'nin ilk döner kanatlı mini vurucu insansız hava aracı KARGU, Türkiye'nin ilk sabit kanatlı mini vurucu insansız hava racı ALPAGU ve denizaltı maketleri STM standında sergileniyor.

"Asıl gayemiz 'teknoloji virüsü' bulaştırmak"

STM Genel Müdür Yardımcısı Enis Müçteba Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST KARADENİZ'deki STM standının bu sene de yoğun ve coşkulu olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'e katılım amaçlarının gençleri ve çocukları, teknolojiyle, havacılıkla buluşturmak olduğunu aktaran Memiş, "Amacımız, Türk savunma sanayisinin ve Türk teknolojisinin geldiği seviyeyi onlara göstermek. Aynı zamanda da bizlerden bayrağı devralacakları için bizdeki 'teknoloji virüsünü' onlara bulaştırmak asıl gayemiz." diye konuştu.

Memiş, STM'nin gençlere ve çocuklara özel bir stant tasarımıyla TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldığını belirterek, "Stant alanımızın büyük çoğunluğunda, çocukların geliştirdiğimiz droneların, gemilerin, denizaltıların resimlerini çizdikleri bir boyama alanı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği drone yarışı World Drone Cup (WDC) hakkında da bilgi veren Memiş, "Drone yarışmasına dünyanın dört bir yanından yarışmacılar geliyor. Kendi dronelarını kendileri topluyor ve yazılımlarını kendileri yapıyorlar. Drone şampiyonası bu alanın 'Formula 1'i sayılabilir." dedi.

STM'den paylaşılan bilgilere göre, WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelerle mücadele edecek. Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan drone pilotları, TEKNOFEST KARADENİZ'de kozlarını paylaşacak. Brezilya'dan Ukrayna'ya, ABD'den Portekiz'e kadar 26 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı WDC'de, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC'de 1. pist günü bugün başlayacak ve 4 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak. WDC’de Türkiye adına yarışacak isimler ise Türkiye Drone Şampiyonası (TDŞ) finalinde belirlendi. Belirlenen isimler WDC’de Türkiye’yi temsil edecek.

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