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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

BOYGA-B ve TUNGA, IDEF'te görücüye çıktı

STM, çoklu mühimmat taşıyabilen yeni İHA'sı BOYGA-B ile Akıllı Mühimmat Sistemi TUNGA'yı, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıttı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
BOYGA-B ve TUNGA, IDEF'te görücüye çıktı

İstanbul

STM'den yapılan açıklamaya göre, mühimmat bırakma kabiliyetine sahip döner kanatlı İHA çözümü BOYGA-B ve bu sistemle entegre çalışabilen TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi ilk kez görücüye çıkarıldı.

Keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hassas mühimmat bırakma görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen BOYGA-B, iki adet 81 mm mühimmat sisteminin yanı sıra akıllı mühimmat taşıyabiliyor.

Bu sistemle birlikte tanıtılan, anti-personel görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen TUNGA ise görüntü işleme veya GNSS tabanlı güdüm kabiliyeti, modüler yapısı ve yaklaşma tapalı infilak özelliğiyle dikkati çekiyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sahada başarıyla kanıtlanmış ve ihracat başarılarına imza atan STM Taktik İHA ailesini, sahanın gelişen ihtiyaçlarına uygun genişlettiklerini belirtti.

Milli mühendislik gücüyle, taktik sahaya yeni çözümler kazandırdıklarını kaydeden Güleryüz, şu ifadeleri kullandı:

"Mühimmat bırakan İHA'mız BOYGA'nın gelişmiş versiyonu olan BOYGA-B, tek bir platformla, farklı tipte mühimmatları taşıma ve bırakabilme kabiliyeti ile çeşitli tehditler karşısında sahada etkin bir çözüm olacak. TUNGA ise görüntü işleme kabiliyeti ile taktik İHA'lardan noktasal hassasiyetle hedefleri etki altına alabilecek. Her iki ürünümüz de saha testlerini başarıyla tamamlamış ve kullanıma hazırdır. BOYGA-B ve TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi, STM'nin İHA teknolojilerindeki yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor. STM olarak, ordumuz ve dost-kardeş ülkelere yenilikçi ve milli çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Verilen bilgilere göre BOYGA-B, taktik alanda keşif-gözetleme, hedef angajmanı ve mühimmat bırakma görevlerini yerine getirmek üzere geliştirilmiş yüksek hassasiyetli bir taşıyıcı platformu olarak öne çıkıyor.

GNSS olmayan veya karıştırılmış ortamlarda görev icra edebilen BOYGA-B, 8 kg mühimmat taşıma kapasitesiyle birden fazla ve farklı mühimmat taşıyabiliyor. Salan mekanizması sayesinde hedef üzerine mühimmatları yüksek hassasiyetle bırakıyor.

TUNGA Akıllı Mühimmat Sistemi ise STM'nin anti-personel görevler için geliştirdiği süzülen güdümlü bir mühimmat. 1750 gr harp başlığına sahip TUNGA, EO/termal görüntüleme sistemleri ve görüntü işleme algoritmaları sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe angaje olabiliyor.

Kendini imha seçenekleriyle de güvenli kullanım sağlayan TUNGA, STM'nin geliştirdiği BOYGA-B İHA'dan bırakılmasının yanı sıra farklı platformlara entegre edilebiliyor.

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