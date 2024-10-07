Dünyanın en iyi dron pilotları TEKNOFEST Adana'da yarıştı
TEKNOFEST kapsamında STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve 32 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadele ettiği Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) dünyanın en iyi dron pilotları belli oldu.
İstanbul
STM'den yapılan açıklamaya göre, taktik mini İHA üretiminde Türkiye'de ve dünyada öncü platformlar geliştiren STM'nin 6 yıldır yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup heyecanı TEKNOFEST Adana'da yaşandı. World Drone Cup-2024'te, Japonya'dan Brezilya'ya, Ukrayna'dan ABD'ye 32 ülkeden 32 sporcu mücadele etti.
TEKNOFEST'in en büyük uluslararası yarışması olan World Drone Cup'ta pilotlar, özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla yarıştı. Ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan dron pilotları, TEKNOFEST Adana'da kozlarını paylaştı.
En hızlı dron pilotu Japonya'dan
4 Ekim'de Pist başı yapan dünyanın en iyi dron pilotları, ilk günü parkuru tanıma ve deneme uçuşları ile tamamladı. İkinci gün yapılan sıralama turlarının ardından final heyecanı yaşandı. World Drone Cup'ın bu yılki şampiyonu, Japonya'dan Yuki Hashimoto oldu. İkinciliği Liechtenstein'dan Marvin Schapper, üçüncülüğü ise Çin Halk Cumhuriyeti'nden Chun Yan Kwan elde etti. World Drone Cup'ta birinci 100 bin liralık, ikinci 80 bin liralık, üçüncü 60 bin liralık para ödülünü aldı.
Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden yarışmacı ise TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda belirlendi. 2-3 Ekim'deki TEKNOFEST Drone Şampiyonası finalinde 16 Türk yarışmacı sahne aldı ve birinciliği Nazım Tüzün elde etti. Türkiye'yi World Drone Cup'ta temsil eden Nazım Tüzün 15. sırada yer aldı.
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda dereceye girenlere de toplamda 120 bin lira para ödülü ve malzeme desteği sağlandı. Yarışmacılar arasında bu yıl öne çıkan bir isim de 9 yaşındaki Tayland'lı Woravit Subsri'ydi. World Drone Cup'ın en genç dron pilotu olan Subrsri, zorlu mücadelede 21. oldu.
Bakanlar World Drone Cup'taki mücadeleyi yerinden takip etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda üst düzey heyet, World Drone Cup'taki mücadeleyi yerinden takip etti.
Dron pilotlarını tebrik eden ziyaretçiler, saatte 260 kilometre hıza ulaşabilen dronları deneyimlemek için pilot koltuklarına geçti ve uçuşları FPV dron gözlüğünden izledi.
STM, TEKNOFEST Adana'da milli mühendislik gücüyle geliştirdiği savaş gemilerini ve taktik mini İHA sistemlerini gençlerle buluşturdu. STM standında minikler de hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA'ları kağıda dökerek ve dijital uzay alanında gerçeğe dönüşmesini izledi.
STM standında özel olarak oluşturulan siber güvenlik odasında gençler, hazırlanan zorlu sorular ve görevleri yerine getirerek, siber güvenlik dünyasına giriş yaptı. STM standını ziyaret eden öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi aracılığıyla, savunma sanayisinde ve STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceğini öğrendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.