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Spor

Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 10.10.2021
Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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