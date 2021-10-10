Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.