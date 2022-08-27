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Spor

Van'da "10. Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı

Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı.

Mesut Varol   | 27.08.2022
Van'da "10. Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Edremit Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde gerçekleştirilen festival, sualtı arama ve kurtarma dalgıçlarının gölde Türk bayrağını açtığı gösteriyle başladı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere, Van Gölü'nde birçok dalda spor aktivitelerini yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Festivalin artık geleneksel hale geldiğini dile getiren Say, "Suyun kenarında olup da su festivali yapmamak olmazdı. Van Gölü kıyısı cıvıl cıvıl. Kürek, kano yarışmacılarından yelkencilere kadar birçok dalda sporcu burada. Profesyonel ve amatör sporcular yarışacak. Ziyaretçi olarak gelen vatandaşlarımıza, halkımıza yönelik hizmetler var. Bir taraftan imar, ihya, inşaat, altyapı, üstyapı yaparken bir taraftan da kültür, sanat, eğitim ve en önemlisi spor ve turizm alanlarında hizmetleri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Edremit'in aynı zamanda bir kültür, sanat, spor ve turizm merkezi olduğunu vurgulayan Say, "İnsanlar artık farklı şeyler, farklı şehirler görmek istiyor. Bu noktada destinasyon haline gelmek istedik ve elhamdülillah son iki yıldır Edremit artık Türkiye'de en çok ziyaret edilen bir yer haline geldi. Bugünkü etkinlik de bunun bir parçası. Artık insanlarımızın huzura, güvene, mutluluğa ihtiyacı var. Bunun bir parçası olmak istedik. Elimizden geleni de yapıyoruz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da "Van, göle kıyısı olduğu için çok şanslı. Gençlere sporda iyi fırsatlar verilmeli. Van Gölü, turizmde hak ettiği değeri görmeli. Biz de bu değerin ortaya çıkarılmasında üzerimize düşen ne varsa yapmayı boynumuzun borcu biliriz." şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise "Gençlere iyi fırsatlar sunuluyor. Bu çalışmalar kentin turizmi açısından da çok değerli." ifadesini kullandı.

Çeşitli aktivitelerin düzenlendiği festivalde flyboard gösterisi, rafting, plaj futbolu, plaj voleybolu, yelken, kano, kürek, dragon, açık su yüzme yarışları, bisiklet şenliği, parasailing, banana, trambolin ve su kayağı yarışları gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gösteren festival yarın da devam edecek.

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