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Spor

Ümit milli judocu Emirhan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılacak 19 yaşındaki milli judocu Emirhan Karahan, altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Mustafa Çavuş   | 12.07.2021
Ümit milli judocu Emirhan'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu Fotoğraf: Veysel Altun / AA

Samsun

Samsun Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Emirhan, 17-19 Ağustos tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli sporcu Emirhan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve Avrupa kupası şampiyonluğu bulunduğunu söyledi.

Çocukken çok hareketli olduğunu, yüzme, basketbol, futbol ile ilgilendiğini anlatan Emirhan, okullarına gelen antrenörler sayesinde 8 yıl önce judoya başladığını aktardı.

Hedefinin şampiyonluk olduğuna işaret eden milli sporcu, "11 yaşımda judoyla tanıştım. Ben de hevesliydim spora. 3 yıl önce Avrupa şampiyonasında ikinci oldum. Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum." dedi.

Şampiyona için Kovid-19 tedbirlerine uyarak sıkı çalıştığını dile getiren Emirhan, çocuklara ve gençlere spor yapmalarını tavsiye etti.

Emirhan, "Spor insanı her açıdan geliştiriyor. Çocukken derslerim pek iyi değildi. Spor ile derslerim de düzeldi. Her yönden kendimi geliştirmeye başladım." ifadesini kullandı.


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