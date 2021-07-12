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Spor

Fenerbahçe Kulübünün olimpiyat gururu

Fenerbahçe Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 6 farklı branştan 22 sporcularının mücadele edeceğini bildirdi.

Emrah Oktay   | 12.07.2021
Fenerbahçe Kulübünün olimpiyat gururu

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de sporun lokomotifi olan; Cumhuriyetimizin hedefleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün prensipleri doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeyi kendisine görev edinen kulübümüz, Tokyo Olimpiyatları'na 6 farklı branştan 22 milli sporcu gönderiyor." ifadeleri kullanıldı.

Atletizm, boks, kürek, yüzme, yelken ve voleybol branşlarından toplam 22 Fenerbahçeli sporcunun Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye’yi temsil edeceğinin aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduğumuzu bir kez daha kanıtladığımız bu süreçte Tokyo 2020 Olimpiyatları’na gidecek sporcularımızı şimdiden tebrik ediyor, bu süreçte kulübümüze destek olan sponsorlarımıza teşekkür ediyor,
hem ülkemize hem de kulübümüze büyük sevinçler yaşatmaları için ülkemiz adına yarışacak tüm sporculara başarılar diliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman yanınızda."

Açıklamaya göre Tokyo 2020'de yarışacak Fenerbahçe sporcuları şöyle:

Atletizm: Ramil Guliyev (200 metre), Eda Tuğsuz (Cirit atma), Özkan Baltacı (Çekiç atma), Ersu Şaşma (Sırıkla atlama), Tuğçe Şahutoğlu (Çekiç atma), Kayhan Özer ve Oğuz Uyar (4x100m bayrak yarışı)

Boks: Batuhan Çiftçi (52 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Bayram Malkan (81 kilo)

Kürek: Onat Kazaklı (Tek çifte)

Yüzme: Emre Sakçı (100 metre kurbağalama), Ümitcan Güreş (100 metre kelebek), Deniz Ertan (1500 metre serbest), Baturalp Ünlü (200 metre serbest)

Yelken: Ateş Çınar ve Deniz Çınar (470 sınıfı), Alican Kaynar (Finn sınıfı)

Voleybol: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu (A Milli Kadın Voleybol Takımı)

Yabancı sporcular

Türkiye adına yarışacak sporcular haricinde farklı branşlarda Fenerbahçe forması giyen ve ülkeleri adına olimpiyata katılacak yabancı sporcular şöyle:

Erkek basketbol: Nando De Colo (Fransa), Danilo Barthel (Almanya), Jan Vesely (Çekya), Achille Polonara (İtalya)

Kadın basketbol: Helena Ciak (Fransa)

Erkek voleybol: Seyed Mohammad Mousavi (İran), Yacine Louati (Fransa)

Kadın voleybol: Arina Fedorovtseva, Anna Lazareva (Rusya), Ana Cristina De Souza (Brezilya), Mina Popovic (Sırbistan)


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