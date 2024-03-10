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Spor

Türkiye, olimpiyatlara katılışının 100. yılında tarih yazmak istiyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk katıldığı olimpiyatlar Paris 1924. Bu yıl da olimpiyatlara katılışımızın 100'üncü yılını kutlayacağız." dedi.

Okan Coşkun  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Türkiye, olimpiyatlara katılışının 100. yılında tarih yazmak istiyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Gündoğan, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcular, teknik heyet, kulüpler ve sporla ilgili kurumların Paris 2024 Olimpiyatları çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Herkesin Paris 2024'e odaklandığını aktaran Gündoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilk katıldığı olimpiyatlar Paris 1924. Bu yıl da olimpiyatlara katılışımızın 100'üncü yılını kutlayacağız ve bizim için tarihi önem taşıyor. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladık. Türkiye olarak Paris'te tarih yazmak istiyoruz. Şu an Paris 2024 Olimpiyatları'na 11 spor dalında 50 sporcumuz katılım hakkı elde etti. Bunlardan biri de kadın voleybol takımımız. Şu an baraj yarışmaları devam ediyor. Haziran sonu geldiğinde 19-20 branşta 100 sporcuyla katılmayı bekliyoruz. Sporcularımız hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli spor dallarında en iyi şekilde hazırlanmak ve madalya kazanmak için büyük çaba içerisinde."

Sporcuların ara vermeksizin olimpiyatlara hazırlandığını anlatan Gündoğan, TMOK'un da sporcuları desteklediğini ifade etti.

Gündoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an 100'e yakın sporcumuzu destekliyoruz. Bakanlığımız tüm branşlarda sporcularımızı desteklemeye devam ediyor. Büyük bir heyecan var. Paris için çalışmalar iyi gidiyor. Bütün branşlarda madalya kazanmak için çalışılıyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz."

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