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Spor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Muhittin Sandıkçı   | 20.04.2021
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için merkeze bağlı Muradiye Beldesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Delihasan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile antrenör, hakem ve sporcular katıldı.

Delihasan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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