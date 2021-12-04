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Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun yeni başkanı Ayhan Yıldırım oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ayhan Yıldırım seçildi.

Erkan Tiryaki   | 04.12.2021
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun yeni başkanı Ayhan Yıldırım oldu

Ankara

Ankara Crowne Plaza Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Hasan Sayyıdan ile Ayhan Yıldırım, başkan olmak için seçime girdi.

Toplam 191 üye oy kullanırken oyların 101'ini alan Ayhan Yıldırım, federasyonun yeni başkanı oldu. Sayyıdan ise 78 oyda kaldı. Seçimde 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Ayhan Yıldırım, "Hayatımın en duygusal anlardan birini yaşıyorum. Bu onur verici görevi aldığımız için sizlere minnettarım. İyi ki varsınız. Bundan sonra yüküm daha da ağır olacak. 7 gün 24 saat size hizmet edeceğim. Kırgınlık, dargınlık olmayacak, sizlerin emrinde olacağım. Bu camiaya hep birlikte hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa seçilen Ayhan Yıldırım'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı:

Mustafa Kandemir, Sıla Yıldırım, Orhan Tanrıkulu, Ali Yılkıran, Alper Tanyeli, Ercan Güner, Eyhan Abdil, Ercüment Ekrem Davran, Kenan Demir, Mehmet Kozanoğlu, İsmail Korkut, Vedat Yavuz, Cem Elibol, Ufuk Birdal Alvaç.

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