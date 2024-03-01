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Spor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, faaliyetlerini sadece atıcılık branşında sürdürecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun başvurusuna olur vererek ismindeki "avcılık" ibaresini kaldırdı.

Musa Samur  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, faaliyetlerini sadece atıcılık branşında sürdürecek

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atıcılık ve avcılık faaliyetlerinin Türkiye İdman Cemiyetleri çatısı altında 1923 yılında başladığını hatırlattı.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu olarak 1989 yılından itibaren bu ismi kullanmaya başladıklarını dile getiren Çolakoğlu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü'nün de 15 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak düzenlendiğini anlattı.

Türkiye'de avcılık faaliyetleri, lisans ve izin işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Çolakoğlu, federasyonun da 2021 yılında Avrupa Avcılık ve Koruma Federasyonu (FACE) üyeliğinden ayrıldığı bilgisini verdi.

Olimpik disiplinlerde Türkiye'yi başarıyla temsil etmek ve devletin kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla FACE üyeliğinin sona erdirildiğini kaydeden Çolakoğlu, şunları söyledi:

"Federasyonumuzun Avcılık Teknik Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Merkez Av Komisyonu toplantılarına, bakanlığımız tarafından da talep edilmesi halinde, üye olarak katılıyordu. Bunun dışında federasyonumuz tarafından avcılık adına herhangi bir iş ve işlem yapılamıyordu. Avcılık camiasının haklı beklentileri var ancak federasyonumuz, yetki ve sorumluk bakımından bunlara cevap veremiyordu. Yardımcı olmayı, beklentilerini karşılamayı çok istememize rağmen elimizden bir şey gelmiyordu. Bu durumları bütün açıklığıyla bakanlığımıza bildirdik. Bakanlığımız da değerlendirmesini yaptı ve böyle bir karar verdi."

Federasyon ana statüsünün yeni hali, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sonrası yapılacak genel kurul ile yenilenecek ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.


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