Türkiye, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı
Milli sporcular, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamladı.
Ankara
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi. Milli cimnastikçiler, ikişer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya aldı.
Genel tasnifte Ahmet Önder gümüş, Adem Asil bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular, bu kategoride Türkiye'ye organizasyon tarihinde ilk madalyalarını kazandırdı.
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.
Şampiyonanın son gününde milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Bugün ayrıca paralel bar finalinde Ahmet Önder 14.366 puanla 6'ncı, Ferhat Arıcan ise 13.700 puanla 7'nci oldu. Barfiks finalinde de yarışan Ahmet Önder, 12.366 puanla 8'inci sırada yer aldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan milli cimnastikçiler için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ikişer gümüş ve bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.