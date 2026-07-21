Türk futbolunun "26 yıllık" başarı hasreti

Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türk futboluna Avrupa'daki ilk kupaları getirmesinin ardından geçen 26 yılda, Türk takımları Avrupa organizasyonlarında etkisiz kaldı.

Bu süreçte Türk takımları Avrupa kupalarında sadece 1 kez yarı finale yükselirken 6 kez çeyrek final oynayabildi.

Galatasaray, 26 yılda Avrupa kupalarında sadece 2 kez çeyrek final aşaması gördü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferlerinin ardından 2001 ve 2013 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ederek kupaya en çok yaklaşan takım oldu. Sarı-lacivertliler, 2008 yılında UEFA Şampiyonlar ligi ve 2024 yılında UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere Avrupa kupalarında 2 kez çeyrek final oynadı.

Beşiktaş ise aynı dönemde 2003 ve 2017 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final aşamasında veda etti.

Böylece Avrupa kupalarında son 26 yılda Türk takımlarının elde ettiği en büyük başarı, Fenerbahçe'nin 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde ulaştığı yarı final oldu.

Aynı dönemde hiçbir Türk temsilcisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final göremezken futboldaki Avrupa kupalarının herhangi birinde finale yükselen takım da çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 13 yıldır çeyrek final yok

Türk takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 26 yılda yalnızca 3 kez çeyrek final aşamasına yükseldi.

Galatasaray, 2001 ve 2013 yıllarında organizasyonda son 8 takım arasına kalırken Fenerbahçe, 2008 yılında çeyrek finalde mücadele etti.

Türk futbolu, Galatasaray'ın 2013'teki çeyrek finalinin ardından geçen 13 yılda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeyi tekrar göremedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya çok yaklaştı

Avrupa kupalarında son 26 yılda kupaya en çok yaklaşan takım Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda ederken Beşiktaş, 2003 ve 2017 yıllarında aynı organizasyonda çeyrek final maçlarına çıktı.

Türk takımları böylece son 26 yılda UEFA Avrupa Ligi'ne 1 kez yarı finalde 2 kez de çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek final oynadı

2021 yılından itibaren düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde 8 Türk takımı yer alırken Fenerbahçe, çeyrek final oynadı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor ve Samsunspor'un da boy gösterdiği organizasyonda sarı-lacivertliler, 2024 yılında çeyrek final aşamasında elendi.

Türk takımlarının son 26 yılda UEFA organizasyonlarındaki dereceleri: