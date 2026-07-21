A Milli Kadın Voleybol Takımı 8'inci kez VNL finallerinde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerinde üstüste 8. kez boy gösterecek.
Çağlanur Tuncel
21 Temmuz 2026•Güncelleme: 21 Temmuz 2026
MAKAU
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek final etabında Türkiye, ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya, Hollanda ile ev sahibi kontenjanından Çin yer alacak.
Organizasyonun ilk haftasında Brezilya etabında Dominik Cumhuriyeti ile Bulgaristan'ı yenen ay-yıldızlı takım, Hollanda ve İtalya karşısında mağlubiyet yaşadı.
Ankara'da düzenlenen ikinci etapta Almanya, Belçika, Fransa ve Çin ile karşılaşan milli takım, dört maçını da kazanarak etabı yenilgisiz tamamladı.
Japonya'daki etapta Polonya, Japonya ve Tayland'ı mağlup eden milliler, ABD'ye yenildi.
Türkiye, lig etabını 18 takım arasında 4. tamamladı.
Ev sahibi Çin'in doğrudan katılım hakkına sahip olması nedeniyle sıralamadaki ilk 7 takımın final etabına yükseldiği organizasyonda ay-yıldızlılar ile ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya ve Hollanda mücadele edecek.
VNL'de 2018 yılında ikinci olan Türkiye, 2021 yılında bronz madalya alırken 2023 yılında şampiyon oldu.
Milli takımın organizasyon tarihinde aldığı dereceler şu şekilde:
Sezon
Derecesi
Şehir
2018
İkinci
Nanjing/Çin
2019
Dördüncü
Nanjing/Çin
2021
Üçüncü
Rimini/İtalya
2022
Dördüncü
Ankara/Türkiye
2023
Birinci
Arlington/ABD
2024
Altıncı
Bangkok/Tayland
2025
Altıncı
Lodz/Polonya
Rakip Kanada
Türkiye'nin VNL çeyrek finalindeki rakibi, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran ve 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada oldu.
Milliler, organizasyon tarihinde ilk kez finallere yükselen ve lig etabını 9 galibiyetle 5. tamamlayan Kanada ile VNL'de oynadığı 4 karşılaşmayı da galip tamamladı.
Ay-yıldızlı ekip, 23 Temmuz TSİ 11.00'de oynanacak maçı kazanması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kadro
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın çeyrek final maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş