Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni" için gittiği Hatay'da 75. Yıl Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.