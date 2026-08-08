Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye ekonomisini büyüttük. Türkiye'nin gücüne güç kattık. Biz iktidara geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye vardı, şimdi ihracatımız 278 milyar dolara erişti." dedi.

Bakan Kacır: Türkiye ekonomisini büyüttük, Türkiye'nin gücüne güç kattık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye ekonomisini büyüttük. Türkiye'nin gücüne güç kattık. Biz iktidara geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye vardı, şimdi ihracatımız 278 milyar dolara erişti." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Kacır, Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde "AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.

Kacır, Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşlarıyla olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılını kutlayacaklarını aktaran Kacır, "Türkiye ekonomisini büyüttük. Türkiye'nin gücüne güç kattık. Biz iktidara geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye vardı, şimdi ihracatımız 278 milyar dolara erişti." dedi.

Kacır, AK Parti iktidarında Türkiye'yi bambaşka bir zirveye taşıdıklarını ifade etti.

Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren, üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke haline getirdiklerini dile getiren Kacır, geçen sene 114 milyar dolar yüksek teknoloji ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

AK Parti döneminde yüzyıllara sığmayacak başarılar elde ettiklerini anlatan Kacır, şöyle konuştu:

"Biz iktidara geldiğimizde bütün sanayimizin yıllık üretim değeri, katma değeri ancak 41 milyar dolar seviyesindeydi. Şimdi Türk sanayi her yıl 250 milyar doların üzerinde katma değer üretiyor. Biz iktidara geldiğimizde organize sanayi bölgelerimizin sayısı 192'ydi. Şimdi 373 OSB'miz var. Biz iktidara geldiğimizde OSB'lerde 11 bin fabrika üretim yapmaktaydı. Şimdi 61 bin fabrikanın Türkiye'nin OSB'lerinde bacası tütüyor. Biz iktidara geldiğimizde 415 bin kardeşimiz OSB'lerde istihdam ediliyordu. Şimdi 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz alın teriyle, akıl teriyle organize sanayi bölgelerinde Türkiye'nin üretim gücüne güç katıyor."

Kacır, dev bir Ar-Ge ordusu inşa ettiklerini, AK Parti'nin iktidara geldiğinde Türkiye'de 29 bin Ar-Ge insan kaynağının geçen süre zarfında yaklaşık 311 bine eriştiğini kaydetti.

Türkiye'nin dünyada savunma sanayinde söz sahibi ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Kacır, "Allah'ın izniyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarla, kurduğumuz teknoparklarla, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle inşallah bugüne kadarkilerin çok daha fevkinde, çok daha üzerinde bir başarıyı Türk milletine armağan edeceğiz. Bunun en güzel örneklerini savunma sanayinde hem gördük hem bütün dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen hedeflere ulaşmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü şekilde ulaşacaklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş tarafından Bakan Kacır'a coğrafi işaretli Karacaklavuz kilim dokuması hediye edildi.