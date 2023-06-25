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Spor

Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi

Ağır sıklette mücadele eden Türk boksör Umut Camkıran, Almanya'da karşılaştığı Kuzey Makedonyalı rakibi Alen Lauirolle'i mağlup etti.

Emre Doğan  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi

İstanbul

Baden-Württemberg eyaletindeki Argensporthalle'de Schwarzkopf Boxing organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Camkıran, rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenmeyi başardı.

Umut Camkıran, böylece kariyerindeki 19. galibiyetini aldı. Türk boksör, 24 Kasım'da kemer sahibi olabilmek için ringe çıkacak.


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