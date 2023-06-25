Türk boksör Umut Camkıran, Alen Lauirolle'i teknik nakavtla yendi
Ağır sıklette mücadele eden Türk boksör Umut Camkıran, Almanya'da karşılaştığı Kuzey Makedonyalı rakibi Alen Lauirolle'i mağlup etti.
İstanbul
Baden-Württemberg eyaletindeki Argensporthalle'de Schwarzkopf Boxing organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen müsabakada Camkıran, rakibini ikinci rauntta teknik nakavtla yenmeyi başardı.
Umut Camkıran, böylece kariyerindeki 19. galibiyetini aldı. Türk boksör, 24 Kasım'da kemer sahibi olabilmek için ringe çıkacak.
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