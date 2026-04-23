Trabzonspor kupada yarı finalde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 biten maçta Samsunspor'u penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekip, yarı finale yükselerek Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.
İlyas Gün
23 Nisan 2026•Güncelleme: 23 Nisan 2026
Fotoğraflar: Recep Bilek / AA
4. dakikada Holse'nin pasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Kayın Kayan, topu kale direğinin dibinden auta yolladı.
28. dakikada Coulibaly'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Tomasson'un sert vuruşunu kaleci Onana son anda kornere çeldi.
29. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 28 metreden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.
[1/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Samsunspor oyuncusu Jules Olivier Ntcham (10) ile Trabzonspor oyuncusu Wagner Fabrício Cardoso Pina (20) mücadele etti.
[2/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Samsunspor oyuncusu Coulibaly (sağda) rakibiyle mücadele etti.
[3/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonspor oyuncusu Mustafa Eskihellaç (sağda) ile Samsunspor oyuncusu Satka (solda) mücadele etti.
[4/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonspor oyuncusu Oulai (solda) ile Samsunspor oyuncusu Coulibaly (sağda) mücadele etti.
[6/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonspor oyuncusu Pina (ortada) ile Samsunspor oyuncusu Tomasson (solda) mücadele etti.
[7/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Samsunspor oyuncusu Zeki Yavru (18) hakem Atilla Karaoğlan'ın kararına itiraz etti.
[8/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Samsunspor oyuncusu Pape Cherif Ndiaye (19) ile Trabzonspor oyuncusu Chibuike Godfrey Nwaiwu (27) mücadele etti.
[10/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Samsunspor oyuncusu Rick van Drongelen (solda), rakibiyle mücadele etti.
[11/11] Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor ile Trabzonspor, Yeni 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonspor oyuncusu Andre Onana (24) sakatlık geçirdi.
33. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Holse'nin şutunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.
35. dakikada Pina'nin penaltı noktasına ortasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içinde orta, şut karışımı vuruşunda top direk dibinden auta gitti.
60. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Onana, son anda kornere yolladı.
63. dakikada Coulibaly'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı bloke etti.
77. dakikada Augusto'nun ceza sahasına ortasında topu göğsünde yumuşatan Onuachu'nun sert vuruşunda yerden sekerek ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto'nun sert şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
97. dakikada Bouchouari'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.
Müsabakanın uzatma bölümleri de 0-0 berabere sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Samsunspor'da Tomasson penaltı atışını gole çevirirken Moundilmadji, Satka, Yunus Emre Çift ise penaltıdan yararlanamadı.
Trabzonspor'da Onuachu, Nwakaeme, Muçi penaltı atışlarını gole çevirdi. Umut Nayir ve Bouchouari ise penaltıdan faydalanamadı.
Karşılaşmayı Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda 3-1 kazandı.
Fatih Tekke: Tur atlamak bizim için çok değerliydi
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, çok önemli bir karşılaşmanın kendi lehlerine sonuçlandığını söyledi.
Samsunspor'u ve taraftarlarını kutlamak gerektiğini işaret çeken Tekke, "Bizim açımızdan oyunun ilk bölümü iyi geçmedi. Tabii ki bir üst tura çıkmak bizim için çok önemli ve değerliydi. Biraz hasar aldık ama bugün Samsunspor taraftarını, oyuncularını kutlamam lazım. Yani bu maçı kırmızı karttan sonra uzatmaya taşımaları, son ana kadar mücadele etmeleri bence çok önemliydi. Son haftalardaki oyun ritmi de açıkçası beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Bizim açımızdan oyunun ilk bölümü çok olumlu geçmedi. İkinci bölümü daha iyi. Ama uzatmaya bırakmamamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.
Tekke, çok fırsat yakaladıklarını ama üretkenlikte çok iyi olmadıklarına işaret ederek, "Her şeye rağmen çok zor bir deplasmanda her şeyle kupaya konsantre olmuş komşu ilin çok değerli takımı Samsunspor'un, mücadelesi bizi zorladı açıkçası ve penaltılarda da Onana ön plana çıktı. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bizim lehimize bitti çok şükür. Şimdi hemen pazartesi bir maç var. Buradan evimize döneceğiz 3-4 saatte inşallah kazasız belasız dönersek, yarın dinleneceğiz. Cumartesi bir antrenman, pazar günü tekrar yolculuk. Bunu da özellikle söyledim. Ve bizim için gene çok zor bir deplasman. Samsunspor gibi çok benzer oyun ritmini bulmuş, iyi bir takım ile oynayacağız. Tur atlamak bizim için çok değerliydi. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Samsunspor Yardımcı Antrenör Sebastian Hahn: Şansız bir şekilde elendik
Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, penaltı atışları ile kupadan şansız bir şekilde elendiklerini söyledi.
Hahn, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara güzel bir karşılaşma izlettirdiklerini kaydetti.
Kırmızı kart pozisyonuna kadar iyi oynadıklarına işaret eden Hanh, "Bugün göstermiş olduğumuz performansla, sonuç istediğimiz gibi olmasa da güzel bir futbol izletmişizdir. Kırmızı karta kadar güzel bir performans gösterdik. Kırmızı karttan sonra da devam ettirmek istedik. Maçın sonunda penaltı atışları ile şansız bir şekilde elendik. Penaltı atışlarından doğal olarak biri elenecekti. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.
Hanh, hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini vurgulayarak, "Hakemin böyle bir yönetim göstereceğini beklemiyorduk. Buna benzer bir hakem yönetimini daha önce de tecrübe etmiştik. Penaltı isimlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda penaltı atışlarını çalışmıştık. Bu futbolda olabilen bir şey. Bu sonuç olarak ilk defa olmadı, bundan sonra da olacaktır." ifadelerini kullandı.