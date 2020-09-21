Toprak Razgatlıoğlu: Fransa yarışına hızlı dönmek için sıkı çalışacağız
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları atarken kaza geçirdiğini hatırlatarak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve Fransa yarışına hızlı bir şekilde dönmek için sıkı çalışacağını belirtti.
Ankara
Katalunya-Barselona Pisti'nde dün sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iyi dilekte bulunan sporseverlere teşekkür etti.
Milli sporcu, "Dün İspanya Katalunya pistinde ısınma turunda kaza yaptım, şükür kırık yok. Pazar günü hastanede olduğum için yarışamadım. İyi dilekleriniz için herkese teşekkür ederim. Fransa yarışına hızlı bir şekilde dönmek için sıkı çalışacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.