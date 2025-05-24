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Spor

Ticaret Bakanı Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 7. Etnospor Kültür Festivali'nde stantları gezdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7. Etnospor Kültür Festivali'nde stantları gezdi.

Gökhan Yıldız  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Ticaret Bakanı Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 7. Etnospor Kültür Festivali'nde stantları gezdi Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Dünya Etnospor Birliği tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali 22- 25 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalin 3. gününde etkinlikler sürerken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı stantları ziyaret etti.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da festival alanını dolaşarak etkinliğe katılan insanlara okçuluk atışı hakkında bilgi verdi.

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