Ticaret Bakanı Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı 7. Etnospor Kültür Festivali'nde stantları gezdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7. Etnospor Kültür Festivali'nde stantları gezdi.
İstanbul
Dünya Etnospor Birliği tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali 22- 25 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
Festivalin 3. gününde etkinlikler sürerken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı stantları ziyaret etti.
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da festival alanını dolaşarak etkinliğe katılan insanlara okçuluk atışı hakkında bilgi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.