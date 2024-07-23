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Spor

TFF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

Mehmet Fatih Duman  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
TFF Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeliklerine ise Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar, Ziya Çetin ve Ali Zağlı atandı.

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