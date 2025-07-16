Dolar
40.25
Euro
46.86
Altın
3,355.62
ETH/USDT
3,315.10
BTC/USDT
119,065.00
BIST 100
10,121.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yıldıray Ekin kazandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Ekin oldu.

Tahir Turan Eroğlu  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yıldıray Ekin kazandı Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Kandıra Belediyesince Namazgah Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 42'si başpehlivan olmak üzere 550 güreşçi mücadele etti.

Kandıralı iş insanı Fahri Buruş'un güreş ağası olduğu organizasyonun finalinde Serkan Serttürk'ü yenen Yıldıray Ekin şampiyonluğa ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yerleşim yerlerinde yangının ve rüzgarın hızı düştü
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmaları sonunda 2 iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları bölgemizin istikrarına yönelik açık tehdittir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Şam'ın merkezine yaptığı saldırıya tepki

Benzer haberler

Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yıldıray Ekin kazandı

Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yıldıray Ekin kazandı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Türkiş: Son yılların en güzel Kırkpınar'ı yaşandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek

Kırkpınar'ın "koç yiğitleri" altın kemer için mücadele verecek
Kırkpınar'da "aile boyu" kol bağlıyorlar

Kırkpınar'da "aile boyu" kol bağlıyorlar
Pehlivanların yol arkadaşı İrfan usta, kispet zanaatı unutulmasın diye iğneyi elinden bırakmıyor

Pehlivanların yol arkadaşı İrfan usta, kispet zanaatı unutulmasın diye iğneyi elinden bırakmıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet