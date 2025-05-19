Dolar
38.86
Euro
43.69
Altın
3,229.65
ETH/USDT
2,523.40
BTC/USDT
105,092.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda haftanın özeti

19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Sporda haftanın özeti

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78'inci toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının "Pontus" iddialarına ilişkin açıklamalarını kınadı
AA, Trablus’ta hükümet güçlerinin kontrolüne geçen Gıneyve milislerinin karargahını görüntüledi
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde siyasetin devreye girmesi için silahların bırakıldığının görülmesi gerekiyor
Samsun'da Jandarma Genel Komutanlığına bağlı "Çelik Kanatlar" gösteri uçuşu yaptı

Benzer haberler

Sporda haftanın özeti

Sporda haftanın özeti

Sporda haftanın özeti

Sporda haftanın özeti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet