Sporda haftanın özeti

Ankara
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⚽️ Trendyol Süper Lig'de Galatasaray bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti— AA SPOR (@aa_spor) May 19, 2025
🏀 Trendyol'un resmi sponsoru olduğu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 23-25 Mayıs'ta Abu Dabi'de düzenlenecek
🏆 Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
➡️ Trendyol’un katkılarıyla… pic.twitter.com/0aThskyqeu