Sporda haftanın özeti

Ankara
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🏆 Süper Lig'de lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.— AA SPOR (@aa_spor) May 12, 2025
👤 Beşiktaş'ta Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi.
🏀 Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga'ya kaybeden Galatasaray, organizasyonu ikinci bitirdi.
➡️ Trendyol'un katkılarıyla… pic.twitter.com/jYntRfhgdO