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Spor, Futbol

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek.

Bozhan Memiş  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul

Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacağını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

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