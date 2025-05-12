Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek

İstanbul
Uslu, 15 Mayıs Perşembe günü Beylerbeyi'nde basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtlayacağını duyurdu.
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Fenerbahçe Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi durumunda Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.