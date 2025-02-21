Dolar
36.41
Euro
38.17
Altın
2,935.47
ETH/USDT
2,806.60
BTC/USDT
98,797.00
BIST 100
9,540.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
logo
Spor

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda gümüş madalya kazandı

İran'da düzenlenen Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı, finalde ev sahibi rakibine kaybetti ve gümüş madalya elde etti.

Fatih Çakmak  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Serbest Güreş Milli Takımı, Ermenistan'ı 8-2, İran takımlarından Bank Ghardeshari'yi 7-3 ve Tacikistan'ı 8-2'lik puanla mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ev sahibi İran'ın takımı Bank Shahr ile karşılaşan ay-yıldızlılar, mücadeleden mağlup ayrılarak turnuvayı ikincilik kupasıyla tamamladı.

Serbest Güreş 2025 Dünya Kulüpler Kupası'nda takım sıralaması şöyle:

1. Bank Shahr (İran)

2. Türkiye

3. Bank Ghardeshari (İran)

3. Almanya

Akgül: "Göreve geldikten sonra ilk uluslararası kupamızı kazandık"

Şampiyonaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Serbest Güreş Dünya Kulüpler Kupası'nda milli takımımız genç bir ekiple gidip finale kaldı. Finalde 9-1 kaybettik ama genç arkadaşlarımızın gösterdiği bu başarı da bizleri çok mutlu etti. Göreve geldikten sonra ilk uluslararası kupamızı kazandık, Türkiye'ye bu kupayla dönüyoruz, çok mutluyuz." diye konuştu.

İran'da iyi bir atmosferde güzel ağırlandıklarını ifade eden Akgül, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İran'da da güreş ata sporu, burada halk bize gerçekten güzel değer verdi. Trafikte bile bizleri tanıyorlar. Ekibimiz, 3 takımı yendi, Tacikistan, Ermenistan ve İran'ın bir takımını yenerek finale kaldılar. Çocuklar finalde de ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Ben de buraya özel davetli olarak geldim. Çocukların tecrübelenmesi için çok önemli bir organizasyon... Benim de göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı müsabakamdı, güzel bir başlangıç yapmış olduk."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davaya başlandı
Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı
MASAK, bir döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürdü
34. Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nın kazananları açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malcolm X'i andı

Benzer haberler

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Şampiyon güreşçilerin hedefinde olimpiyatlar var

Efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın adının verildiği merkezde 500 çocuğa eğitim verildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet