Dolar
42.42
Euro
49.31
Altın
4,207.70
ETH/USDT
2,825.60
BTC/USDT
87,377.00
BIST 100
11,130.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor

Samsunspor son 14 resmi maçta yenilmedi

Samsunspor, hem Trendyol Süper Lig hem UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 7 beraberlik alarak namağlup serisini 14 maça çıkardı.

İlyas Gün  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Samsunspor son 14 resmi maçta yenilmedi

Samsun

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde 2-1 kaybettiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadeniz ekibi, sırasıyla Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi. Ardından Gaziantep FK ile 2-2, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 ve ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı.

Samsun ekibi ligde topladığı 25 puanla 5. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 20 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Süper Lig'de gol yükünü Carlo Holse çekti

Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu.

Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 4, Anthony Musaba 3, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti.

Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.

UEFA Konferans Ligi'nde liderliğini sürdürüyor

Samsun ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 4 müsabakaya çıktı.

Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans'ı da 3-0'lık skorlarla yendi.

Son oynadığı Breidablik maçında ise 2-2 berabere kalan Samsunspor, 4 maçta topladığı 10 puanla 36 takımlı ligde lider bulunuyor. Konferans Ligi'nde 9 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde sadece 2 gole engel olamadı.

Konferans Ligi'nde Marius Mouandilmadji 4 golle takımını sırtlarken Anthony Musaba ile Carlo Holse 2'şer ve Emre Kılınç 1 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Afet haberciliği salt bir gazetecilik pratiği değildir
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz

Benzer haberler

Samsunspor son 14 resmi maçta yenilmedi

Samsunspor son 14 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Hakem kararları anlamında mutlu olduğumuz bir gün değil

Trendyol Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 bitti

Samsunspor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı

Samsunspor ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı
Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hareket etti

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e hareket etti
Trabzonspor'da Onuachu, ilk forma giydiği sezondaki performansına şimdiden yaklaştı

Trabzonspor'da Onuachu, ilk forma giydiği sezondaki performansına şimdiden yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet