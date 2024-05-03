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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayseri deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Süha Gür  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayseri deplasmanında

İstanbul

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan İstanbul temsilcisi, 36 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise topladığı 40 puanla 12. sırada yer alıyor.

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