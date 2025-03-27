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Spor

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası tamamlandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi.

Muhammed Boztepe  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Romanya'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası tamamlandı

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş şampiyonayı 9. sırada, 16 yaşındaki GM Ediz Gürel ise 10. sırada tamamladı.

GM Ediz Gürel ve GM Yağız Kaan Erdoğmuş, 11 turda 8 puana ulaştı ve sergiledikleri performansla 2025 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Organizasyonun "en iyi genç sporcular kategorisinde" GM Yağız Kaan Erdoğmuş birinci, GM Ediz Gürel ise ikinci oldu.

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