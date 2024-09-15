Red Bull sporcusu Roose, İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı sporcu Jaan Roose, "Boğaz, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip." dedi.
İstanbul
Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Red Bull'un Estonyalı atleti Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen Continental Pass etkinliğinde Jaan Roose, deniz seviyesinin 165 metre üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üst kısmında 1074 metrelik özel bir ip üstünde 47 dakikada Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçmeyi başardı. Roose, böylece ip üzerinde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi oldu.
🌉 Red Bull atletlerinden Jaan Roose, İstanbul’da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüyerek geçti https://t.co/tTjNR89Jc9 pic.twitter.com/gGwenUXn6H— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 15, 2024
Estonyalı sporcu, karşıya geçmesinin ardından Türk bayrağı ile ip üzerinde küçük bir yürüyüş de yaptı.
Red Bull sporcusu Jaan Roose, yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Boğaz, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince ip üzerinde yürümek için eşsiz bir yer oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Roose, geçtiğimiz yıl Katar'da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.