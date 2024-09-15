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Spor

Red Bull sporcusu Roose, İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti

Estonyalı sporcu Jaan Roose, "Boğaz, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip." dedi.

Can Öcal  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Red Bull sporcusu Roose, İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti

İstanbul

Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Red Bull'un Estonyalı atleti Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleşen Continental Pass etkinliğinde Jaan Roose, deniz seviyesinin 165 metre üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üst kısmında 1074 metrelik özel bir ip üstünde 47 dakikada Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçmeyi başardı. Roose, böylece ip üzerinde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi oldu.

Estonyalı sporcu, karşıya geçmesinin ardından Türk bayrağı ile ip üzerinde küçük bir yürüyüş de yaptı.

Red Bull sporcusu Jaan Roose, yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Boğaz, binlerce yıllık kültürel öneme ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip. Bunu değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntılarıyla birleştirince ip üzerinde yürümek için eşsiz bir yer oldu. Tarih yazdım, dolayısıyla çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Roose, geçtiğimiz yıl Katar'da dünyanın en uzun tek bina slackline yürüyüşünü yapmıştı.

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