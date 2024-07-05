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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek para atletler belli oldu

Muhammed Boztepe  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek para atletler belli oldu

Ankara

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek para atletler belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın para atletizm branşında Türkiye'yi 100, 400 ve 800 metre T53 kategorisinde Hamide Doğangün, cirit atma F57 kategorisinde Muhammed Khalvandi, gülle atma F40 kategorisinde Rabia Cirit ve yüksek atlama T47 kategorisinde Abdullah Ilgaz temsil edecek.

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