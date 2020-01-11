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Spor

Paralimpik okçu Bahattin Hekimoğlu yılın sporcusu ödülüne aday

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve katılımcıların oylarıyla belirlenen ''2019 yılının sporcusu'' anketinde paralimpik milli sporcu Bahattin Hekimoğlu da adaylar arasında yer aldı.

Fatih Gazioğlu   | 11.01.2020
Paralimpik okçu Bahattin Hekimoğlu yılın sporcusu ödülüne aday

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bahattin Hekimoğlu'nun paralimpik erkekler kategorisinde bulunduğu oylama 31 Ocak Cuma günü sona erecek. Oylama sonuçları ise 8 Şubat Cumartesi günü açıklanacak.

Ankete, "https://awards.worldarchery.sport/" adresinden ulaşılabiliyor.


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