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Spor

Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır

Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, Konya'da, 9-18 Ağustos'ta tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyayı hedefliyor.

Fatih Gazioğlu   | 02.08.2022
Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Merve Cansu Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılından beri masa tenisi oynadığını, 2013 yılında ise milli takıma seçildiğini belirterek, "2005 yılında protez takmaya giderken tesadüfen sporla tanıştım. Şu anki antrenörüm Yusuf hocam, doktoruma engelli bir sporcu yetiştirmek istediğini söylemiş. Doktorumda beni önerince böylece masa tenisine başlamış oldum." diye konuştu.

İlk olimpiyat deneyimini 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak yaşadığını anlatan Merve Cansu, "Orada çeyrek finale kadar yükseldim. Yarı finali kıl payı kaçırdım. Ama inşallah önümüzdeki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda final oynayarak bu hayalimi de gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda da ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Merve Cansu, şunları kaydetti:

"Masa tenisi öz güven arttıran, sağlık ve zihinsel olarak çok faydalı bir branş. Hem eğlenceli de bir spor. Konya'da 9-18 Ağustos'ta tarihleri arasında düzenlenecek ülkemizi takım olarak Konya'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Oyunlarda altın madalya hedefliyorum. Kasım ayında da dünya şampiyonası var. Amacım orada da ilk üçe girmek. Çok çalışıyoruz, günde çift antrenman yapıyoruz. 2028 ve sonraki olimpiyatlara katılmak istiyorum. Olimpiyatlardan altın madalya alıncaya kadar spora devam edeceğim."





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