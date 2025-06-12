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Spor

Otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Le Mans 24 Saat Yarışı'na katılacak

Kariyerini Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) sürdüren otomobil sürücüsü Cem Bölükbaşı, 14-15 Haziran tarihlerindeki Le Mans 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Le Mans 24 Saat Yarışı'na katılacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, bu sezon ELMS'de Nielsen takımıyla LMP2 kategorisinde yarışan Cem, 2025 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Fransa'nın Le Mans kentinde yapılacak 4. ayağında piste çıkacak.

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Cem, De la Sarthe Pisti'ndeki 24 saatlik mücadelede, Colin Braun ve Naveen Rao ile beraber Nielsen takımının Pro/AM kategorisinde yarışacak 24 numaralı aracını kullanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 27 yaşındaki pilot, "Bu yarış motorsporlarında ikonik bir yer edinirken, dayanıklılığın ve stratejinin nihai sınavı oluyor. Böylesine köklü ve zorlu bir mücadelede yer almak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Le Mans’a hazırlanırken Nielsen Racing’deki ekibimle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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