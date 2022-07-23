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Spor

Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, Avrupa Yaz Oyunları'nda şampiyonu oldu

Musa Samur   | 23.07.2022
Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, Avrupa Yaz Oyunları'nda şampiyonu oldu

Ankara

Polonya'nın Krakow şehrinde devam eden VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi para yüzme branşında temsil eden otizmli özel sporcu Ali Şiroğlu, adını zirveye yazdırdı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Şiroğlu, erkekler II3 kategorisi 200 metre kelebekte 2.36.45'lik derecesiyle Türkiye'ye bu kulvardaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Öte yandan, milli sporcu Seçil Açıkgöz ise kadınlar 200 metrede 3.06.66'lık derecesiyle üçüncü olmayı başardı.


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