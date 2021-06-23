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Spor

Olimpik sporcular 'Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu'nu tanıttı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, kendileri için hazırlanan ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Süha Gür   | 23.06.2021
Olimpik sporcular 'Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu'nu tanıttı

İstanbul

The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporcuların bir bölümü yer aldı.

Olimpik sporcular, "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nu tanıttı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, kendileri için hazırlanan ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım etkinliğine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (ön sağ3) sporcularla toplu fotoğraf çektirdi. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )

Seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nu giyen olimpik sporcular, defilede mankenlerle tanıtıma katıldı.

İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan tanıtım, Bakan Kasapoğlu'nun milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.


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