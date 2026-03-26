Spor

Okul Sporları Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Hüseyin Demirci  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Okul Sporları Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Kars

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başlayan ve iki gündür devam eden yarışlara farklı illerden katılan 580 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Tamamlanan şampiyona, kategorilerinde ilk dört dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kars Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, yaptığı açıklamada, bugün yapılan yarışlarla şampiyonanın sona erdiğini belirterek, "Öncelikle tüm misafirleri burada ağırlamaktan mutlu olduk. Gerçekten güzel bir yarışma oldu, hava güzeldi bizi en çok sevindiren kazasız, belasız bitmesiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

STRATCOM Zirvesi yarın başlıyor
"Yenidoğan çetesi" davasında ara karar açıklandı
Diyarbakır'da 4 işçinin öldüğü kazaya ilişkin 10 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli tutuklandı

Güreşe ağabeyleri sayesinde başlayan milli sporcunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Uludağ'da iyi geçen sezon, uluslararası kar voleybolu turnuvasıyla taçlanıyor

Kayağın "özel ikizleri" Fransa'dan 6 madalyayla memleketlerine döndü

Kayağın "özel ikizleri" Fransa'dan 6 madalyayla memleketlerine döndü
Davraz Kayak Merkezi bayramda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı

Davraz Kayak Merkezi bayramda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı
Ardahan ve Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu

Ardahan ve Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu
